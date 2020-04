Das Sommersemester an den Hochschulen soll in diesem Jahr trotz Corona-Krise in ganz Deutschland stattfinden und am 20. April beginnen. Die Lehrangebote sollen möglichst umfangreich digital angeboten werden. Darauf haben sich die Wissenschaftsministerien der Bundesländer verständigt. "Das Sommersemester 2020 wird ein ungewöhnliches, es soll jedoch kein verlorenes Semester sein", hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Kultusministerkonferenz (KMK). Die Vorlesungen an Universitäten und Fachhochschulen im kommenden Wintersemester sollen demnacheinheitlich am 1. November beginnen. Die Bewerbungsportale bei der Stiftung für Hochschulzulassung für das Wintersemester würden frühestens am 1. Juli geöffnet, hieß es.