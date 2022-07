Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum 78. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler den Widerstand gegen das NS-Regime gewürdigt. Die Frauen und Männer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg hätten ihr Leben riskiert, um Hitlers Regime zu stürzen, so der SPD-Politiker. "Ihr Opfer verpflichtet uns, stets für die Demokratie einzustehen". Berlins Kultursenator Klaus Lederer erinnerte bei einer Gedenkfeier in Berlin-Plötzensee an die Verletzlichkeit der Demokratie: "Der Auftrag an uns alle, Verantwortung für unsere Demokratie zu übernehmen, gehört zu den immerwährenden Lehren aus der NS-Diktatur", sagte der Linken- Politiker. Wehrbeauftragte Eva Högl betonte die Verantwortung des Soldaten für sein Handeln. Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten.