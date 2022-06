Das Streiflicht

(SZ) Der 22. Psalm, in dem Christi Leiden und Herrlichkeit geweissagt wird, beginnt mit dem seltsamen Vers: "Ein Psalm Davids, vorzusingen von der Hindin, die frühe gejagt wird." Und was singt die Hindin? In Vers 13 singt sie: "Büffel von Baschan umringen mich", und auch wenn man nicht weiß, dass Baschan das Land der Riesen war, will man, ob Hindin oder nicht, von den dortigen Büffeln nur ungern umringt werden. Diese Büffel feiern jetzt in dem Büchlein "Spitznamen in der Literatur" fröhliche Urständ. Dessen Verfasser, der Liturgiewissenschaftler Guido Fuchs, berichtet aus seinen Würzburger Studientagen, dass die von ihm geleitete Choralschola bei einer Vesper mit dem Bischof den 22. Psalm justament wegen dieser Büffel nicht singen durfte. Der Grund: Die den Bischof umringenden Domkapitulare trugen den Spitznamen "Dombüffel".