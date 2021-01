Das Ergebnis der erneuten Prüfung der Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verzögert sich voraussichtlich. Das ergibt sich aus der Antwort der Berliner Wissenschaftsverwaltung vom Montag auf eine schriftliche Anfrage aus der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, die am Mittwoch bekannt wurde. Darin heißt es: "Nach aktueller Einschätzung der Freien Universität Berlin wird ein Abschluss in der Vorlesungszeit des Wintersemesters 2020/2021 kaum möglich sein." Die Hochschulleitung hatte Mitte November mitgeteilt, das Verfahren möglichst in diesem Zeitraum abschließen zu wollen. Die Universität teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, der Promotionsausschuss des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften habe in der vergangenen Woche ein neues Prüfgremium eingesetzt. Dessen konstituierende Sitzung solle in der kommenden Woche stattfinden.