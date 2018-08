13. August 2018, 18:44 Uhr Gespräch unter vier Augen Merkel empfängt Putin in Meseberg

Der russische Präsident reist am Samstag nach Deutschland. Die Kontakte zwischen Moskau und Berlin hatten sich zuletzt wieder intensiviert.

Von Nico Fried

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am kommenden Samstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Themen bei der abendlichen Begegnung im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg seien der Syrien- und der Ukraine-Konflikt sowie die Diskussion über die Erdgaspipeline Nord Stream 2, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag mit. Es ist das erste rein bilaterale Treffen zwischen Merkel und Putin in Deutschland seit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im März 2014. Danach kam Putin nur im Oktober 2016 zu einem Vierer-Treffen im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats mit den Präsidenten der Ukraine und Frankreichs sowie der Kanzlerin nach Berlin und nahm außerdem im Juli 2017 am G-20-Gipfel in Hamburg teil. Merkel hatte Putin allerdings wiederholt in seiner Sommerresidenz in Sotschi besucht, zuletzt im Mai dieses Jahres.

Die Kontakte zwischen Moskau und Berlin hatten sich zuletzt wieder deutlich intensiviert. So empfing Merkel während ihres Urlaubs gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas auch den russischen Außenminister Sergej Lawrow und den Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Walerij Gerassimow, in Berlin. Beobachter werten dies als Zeichen, dass zumindest in die Bemühungen um eine Beilegung des Syrien-Konfliktes neue Bewegung gekommen sein könnte. Merkel selbst hatte dafür zusätzliche Anstrengungen angekündigt. Anfang September soll Merkel angeblich in Istanbul an einem Vierertreffen der Türkei, Russlands und Frankreichs teilnehmen.