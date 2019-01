23. Januar 2019, 18:38 Uhr Foltersekte Justiz stoppt Verfahren gegen Colonia-Mitglied

Die Staatsanwaltschaft Münster hat die Ermittlungen gegen Reinhard Döring wegen Beihilfe zur Ermordung eingestellt. Die Angehörigen der Opfer sind empört.

Von Peter Burghardt, Hamburg

Überlebende Opfer der Colonia Dignidad und Menschenrechtler sind entsetzt über das Ende eines weiteren Verfahrens gegen ein ehemaliges Mitglied der deutsch-chilenischen Foltersekte. Die Staatsanwaltschaft Münster stellte die Ermittlungen gegen Reinhard Döring wegen Beihilfe zur Ermordung ein, es gebe keinen ausreichenden Tatverdacht. Der 72-jährige Döring hatte sich 2004 aus der Siedlung in Chile nach Deutschland abgesetzt, 2005 erließ die chilenische Justiz Haftbefehl. Deutsche Behörden ermittelten ab August 2016. Zwei Jahre später folgte eine Strafanzeige des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

Laut Zeugenaussagen wurden nach Chiles Militärputsch 1973 auf dem Gelände zahlreiche Regimegegner erschossen und verscharrt. Chilenische Ermittler vermuten, Döring habe die Grube für mindestens einen Entführten ausgehoben und könnte auch an späterer Exhumierung und Verbrennung von Leichen beteiligt gewesen sein. Laut ECCHR hatte Döring Kontakt zu Pinochets Geheimdienst. Die Staatsanwaltschaft Münster meint, der Beschuldigte sei "nach vorliegenden Erkenntnissen lediglich als Bagger- und Kraftfahrzeugführer beschäftigt" gewesen. Menschenrechtler kritisieren, die Ermittlungen seien zu früh und ohne Vernehmungen beendet worden. Dies sei ein bitterer Tag für die Angehörigen der Ermordeten, klagt der Colonia-Experte Jan Stehle. Die Entscheidung reihe sich ein "in die lange Reihe von Versagen der deutschen Justiz im Umgang mit den Verbrechen, die in der Colonia Dignidad geschehen sind", so die Anwältin Petra Schlagenhauf. Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf eine deutsche Haftstrafe des in Chile verurteilten früheren Colonia-Arztes Hartmut Hopp abgelehnt.