Stegner will in den Bundestag

Der ehemalige SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner will in den Bundestag. "Ich habe gestern Abend meine Bewerbung für die Kandidatur im Wahlkreis 7 (Pinneberg) an den Kreisvorstand der SPD Pinneberg übermittelt", sagte der 60-Jährige. Die Bundestagswahl im kommenden Jahr werde eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft des Landes und sicher auch für die Zukunft der SPD. Stegner will im Wahlkreis Pinneberg Ernst-Dieter Rossmann beerben. Der 69-Jährige gehört seit 1998 dem Bundestag an. Rossmann will nicht mehr kandidieren.