Der Hersteller Astra Zeneca wird zunächst weniger Corona-Impfstoff an die EU liefern als geplant. Sollte der britisch-schwedische Konzern die Zulassung von der EU erhalten, werde die Menge zu Beginn niedriger sein, sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag auf Anfrage. Grund seien geringere Erträge an einem Produktionsstandort "innerhalb unserer europäischen Lieferkette", so das Unternehmen. Eine generelle Verzögerung der Lieferungen sei aber nicht geplant. Der Hersteller äußerte sich nicht dazu, um wie viel man hinter dem ursprünglich geplanten Volumen zurückbleibe. Es wird erwartet, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur den Hersteller am 29. Januar zur Zulassung empfiehlt; Ungarn hat bereits eine Notfallzulassung erteilt. Premier Viktor Orbán sagte, schnelle Impfungen erreiche man, wenn man mehrere Impfstoffe zulasse. Der Wettbewerb würde die Hersteller zwingen, schneller zu liefern. Wohl aus diesem Grund hat Ungarn auch zwei Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V bestellt. Die EU-Kommission reagierte gelassen auf die Ankündigung Ungarns, parallele Verhandlungen mit Produzenten seien erlaubt, wenn es sich nicht um solche handele, mit denen die EU auch als Ganzes verhandele, sagte ein Sprecher am Freitag in Brüssel. Auf EU-Ebene gebe es aber bisher keine Verhandlungen für Sputnik V. Darum sei auch die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel unproblematisch, die Russland am Donnerstag Unterstützung für Sputnik V angeboten hatte.