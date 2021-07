Zwischen Großbritannien und der EU bahnt sich der nächste Brexit-Konflikt an. Brüssel fordert von London unterm Strich 47,5 Milliarden Euro für noch offene Verpflichtungen aus der Zeit als EU-Mitglied. Die britische Regierung will aber weniger zahlen: "Wir erkennen diese Summe nicht an", sagte ein Regierungssprecher am Freitag in London. Man gehe weiterhin von Nettokosten in Höhe von umgerechnet 40 bis 45 Milliarden Euro aus. In Brüssel dagegen erklärte ein Sprecher der EU-Kommission dagegen, der Finanzbericht mit dem Rechnungsbetrag von 47,5 Milliarden Euro sei endgültig.