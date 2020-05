Zwei Jahre nach der Amokfahrt in Münster schließt die Staatsanwaltschaft die Verfahrensakten. Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen stehe fest, dass der Beschuldigte allein gehandelt habe und keine Mitwisser gehabt habe, erklärte die Staatsanwaltschaft. Hinweise auf religiöse, politisch motivierte oder andere extremistische Motive lägen nicht vor. "Das Tatmotiv liegt allein in der Persönlichkeit des Beschuldigten und seiner bei der Tat in schrecklicher Weise umgesetzten Suizidabsicht", erklärte die Staatsanwaltschaft. Der 48-jährige Mann hatte am 7. April 2018 einen Campingbus in eine Menschenmenge vor Lokalen in der Münsteraner Altstadt gesteuert. Dabei wurden vier Menschen getötet und 30 verletzt, einige von ihnen schwer. Der Fahrer erschoss sich am Tatort. Der Amokfahrer soll seit Jahren psychisch labil gewesen sein.