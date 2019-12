Das C ist wieder da: Greenpeace hat den vor eineinhalb Wochen geklauten Originalbuchstaben des CDU-Schriftzugs zurückgebracht. Aktivisten der Umweltorganisation transportierten das große rote C am Dienstag zurück zum Adenauerhaus in Berlin. Diesmal wurde allerdings Greenpeace von der CDU überrumpelt. Deren Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und mehrere CDU-Mitarbeiter holten den Buchstaben von einem Podium vor dem Adenauerhaus. Darauf sollte auf Bitte von Greenpeace ein evangelischer Pfarrer eine Andacht halten - vor dem C. Auf das Angebot, eine gemeinsame Andacht im Adenauerhaus zu feiern, wollten die Aktivisten nur eingehen, wenn man sich vor Fotografen vor dem C versammelt hätte. Darauf ging Hennewig nicht ein: "PR & Klamauk statt christliches Menschenbild - das hat nichts mit dem C zu tun", twitterte er.

Greenpeace-Aktivisten hatten das rote C im November aus der Parteizentrale entwendet. Das verbleibende "DU" hatten sie mit einem Banner ergänzt, sodass an der Fassade zu lesen war: "DU sollst das Klima schützen." CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte humorvoll: "So ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nix schaden, leihen wir also gerne für kurze Zeit einmal aus."