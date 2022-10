Die Bundesregierung will rund 20 Millionen Gaskunden insgesamt zwölf Milliarden Euro zukommen lassen. Eine einmalige Entlastung im Dezember soll "als finanzielle Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse" dienen, heißt es in einem Gesetzentwurf der Regierung, der Reuters am Mittwochabend vorlag. Im Kern ist vorgesehen, dass Gas- und Fernwärmekunden ein Zwölftel des Jahresverbrauchs von ihren Versorgern ersetzt bekommen. Dafür kann die Abschlagszahlung für Dezember entfallen oder mit der nächsten Abrechnung erstattet werden. Begünstigt wird, wer nicht mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas im Jahr verbraucht.