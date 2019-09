Als Reaktion auf einen Medienbericht beendet die CDU in Eilsleben in Sachsen-Anhalt die Zusammenarbeit mit einem von der AfD aufgestellten Gemeinderatsmitglied. "Zusammenschlüsse und Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten verbieten sich", sagte CDU-Regionalgeschäftsführer Michel Földi am Mittwoch. "Es gab und gibt keine Koalition im Gemeinderat Eilsleben mit der AfD." Der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt wollte sich nicht äußern. Zuvor hatte das ARD-Magazin "Report Mainz" berichtet, dass im Gemeinderat von Eilsleben bei Magdeburg die örtliche CDU eine Fraktion mit einem Rechtsextremisten gebildet habe. Dieser soll an Neonazi-Aufmärschen teilgenommen haben.