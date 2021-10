Der Covid-19- Impfstoff von Biontech und Pfizer zeigt einer klinischen Studie zufolge bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Wirksamkeit von 90,7 Prozent gegen symptomatische Fälle der Corona-Infektion. Das teilt der US-Konzern Pfizer am Freitag in Unterlagen für die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Am Dienstag sollen externe Berater der FDA darüber abstimmen, ob die US-Behörde den Impfstoff für diese Altersgruppe zulassen soll. An der Studien nahmen demnach 2250 Kinder teil.