China und Indien haben sich auf erste Schritte geeinigt, um die neu aufgeflammten Spannungen an ihrer umstrittenen Himalaya-Grenze zu verringern. Die Truppen beider Seiten sollten sich "schnell voneinander lösen, angemessenen Abstand halten", ihren Dialog fortsetzen und die Spannungen abbauen, heißt es in einer Vereinbarung beider Außenminister bei einem Treffen in Moskau. Die Beziehungen der benachbarten Atommächte haben sich nach einem tödlichen Grenzzwischenfall vor gut drei Monaten verschlechtert. Dabei waren mindestens 20 indische Soldaten ums Leben gekommen. Anschließende Deeskalationsgespräche von militärischen und diplomatischen Vertretern der bevölkerungsreichsten Länder der Welt konnten die Spannungen bislang nicht vollends beruhigen.