Erste Sondierung in NRW

Spitzenvertreter der nordrhein-westfälischen CDU und der Grünen haben sich zu einer ersten Sondierungsrunde für eine mögliche schwarz-grüne Koalition getroffen. Sowohl Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als auch die Landesparteichefin der Grünen, Mona Neubaur betonten am Dienstag in Düsseldorf das Ziel, gemeinsame Antworten auf die wesentlichen landespolitischen Fragen zu finden. Ziel sei es, bis zum Ende der Woche zu einem "belastbaren Papier" zu kommen, damit ein kleiner Parteitag der Grünen am Sonntag entscheiden könne.