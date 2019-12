In den Bundesländern Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein werden die Kinderrechte einer Studie zufolge "überdurchschnittlich gut" umgesetzt. Das geht aus einer Erhebung des Deutschen Kinderhilfswerkes hervor, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Untersucht wurden vor allem die kinderrechtlichen Entwicklungsbedarfe. Auch Beispiele guter Umsetzung in den einzelnen Bundesländern wurden aufgezeigt. "Der Index ist ein Instrument für die Regierungen, die Stärken und Schwächen ihrer Kinder- und Jugendpolitik zu überprüfen und diese gezielt zu verbessern", hieß es. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen liegen demnach im Durchschnitt. Hamburg, Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt sind insgesamt unterdurchschnittlich eingeordnet. Für den "Kinderrechte-Index" wurden fünf Kinderrechte in den Mittelpunkt gestellt: das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Bildung und das Recht auf Ruhe und Freizeit, Spiel und Erholung.