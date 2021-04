Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma erhalten. Merkel habe sich in herausragender Weise für die Rechte von Sinti und Roma sowie für die Anerkennung ihrer mehr als 600-jährigen Geschichte in Deutschland und Europa eingesetzt, betonte der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, bei der Preisvergabe am Mittwoch. Er verwies auf Merkels Unterstützung für die Bürgerrechtsarbeit der Sinti und Roma in Deutschland: etwa bei der Errichtung des Denkmals für die während der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin oder beim Aufbau einer Expertenkommission Antiziganismus 2019. Merkel, die bei der Online-Veranstaltung per Video aus Berlin zugeschaltet war, bezeichnete die Auszeichnung als große Ehre. Sie rief dazu auf, jeder Form der Diskriminierung von Sinti und Roma entgegenzutreten und ihren Bürgerrechten zur Geltung zu verhelfen. Dies sei nicht nur Aufgabe der Politik oder der Medien, sondern Pflicht eines jeden einzelnen Bürgers. Sinti und Roma müssten am öffentlichen Leben genauso selbstverständlich teilhaben wie jeder andere.