In Botswana ist die Regierungspartei wiedergewählt worden. Die Botswana Democratic Party (BDP), die seit der Unabhängigkeit 1966 an der Macht ist, habe 38 der 57 Sitze im Parlament erhalten, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Somit steht der amtierende Präsident Mokgweetsi Masisi vor einer zweiten Amtszeit. Botswana mit rund 2,3 Millionen Einwohnern gilt als zweitgrößter Diamantenförderer der Welt. Das Land hat seit der Unabhängigkeit von Großbritannien ein starkes und stabiles Wirtschaftswachstum erlebt. Botswana ist zudem die am längsten währende Mehrparteien-Demokratie Afrikas.