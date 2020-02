Nach dem Vorsitzenden Kardinal Reinhard Marx hat am Dienstag auch der langjährige Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer überraschend seinen Rückzug angekündigt. Zugleich deutete er in einem Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur KNA indirekt an, dass eine Frau Nachfolgerin werden könnte.

Der Jesuitenpater leitet das Sekretariat der Bischofskonferenz in Bonn seit 1996. In Personalunion ist der 68-Jährige auch Geschäftsführer des Verbands der Diözesen Deutschlands, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die als ziviler Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz agiert. "Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dieses Amt in jüngere Hände zu übergeben", sagte Langendörfer. Auf Nachfrage erklärte er, dass die Nachfolge auch für jemanden ohne Priesterweihe offen sei.