Festnahme in Berlin

Ein mutmaßlicher Auto-Brandstifter aus der linksextremen Szene in Berlin ist von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei verhaftet worden. Der 38-jährige Mann soll zahlreiche Fahrzeuge angezündet haben. Die Kriminalpolizei durchsuchte vier Wohnungen oder andere Räume. Umfangreiches Beweismaterial sei gefunden worden, darunter Brandsätze und Material zum Bau von Brandvorrichtungen. Insgesamt konnten nach Angaben der Polizei bisher zu Auto-Anschlägen in diesem Jahr in Berlin 26 Verdächtige zu 44 Strafverfahren ermittelt werden.