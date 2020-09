Der Aachener Friedenspreis 2020 geht an einen Priester aus Marokko und ein Menschenrechtszentrum in Brasilien. Das teilte der Verein Aachener Friedenspreis am Montag mit.

Der katholische Priester Père Antoine Exelmans unterstütze Menschen auf der Flucht. In seinem Gemeindezentrum in Oujda an der algerischen Grenze biete er ihnen eine sichere Notunterkunft sowie medizinische Versorgung und Beratung. Das "Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos" in Sao Paulo kämpft den Angaben zufolge gegen soziale Ungleichheit. Unter anderem unterstütze es Arme, die am Rande der Stadt in menschenunwürdigen Wohnverhältnissen lebten. Der Preis wird am 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, verliehen.