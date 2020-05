Der Prozess wegen des Attentats von Halle soll am 21. Juli beginnen. Wie das Oberlandesgericht Naumburg am Dienstag mitteilte, sind bis Mitte Oktober zunächst 18 Verhandlungstage vorgesehen. Der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts muss dazu noch offiziell über die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Stephan B. entscheiden. Der Prozess soll aus Platzgründen im Magdeburger Landgericht stattfinden. Der Anschlag in Halle vom 9. Oktober 2019 hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Bundesanwaltschaft hatte im April wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in mehreren Fällen Anklage erhoben.