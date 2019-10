Der Argentinier Rafael Grossi wird neuer Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Der 58-Jährige erhielt am Dienstag die benötigte Zweidrittelmehrheit im IAEA-Gouverneursrat und setzte sich damit gegen den kommissarischen Chef Cornel Feruta aus Rumänien durch. Grossi folgt dem Japaner Yukiya Amano nach, der im Juli im Alter von 72 Jahren gestorben war. Die Atomenergiebehörde spielt weltweit eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der friedlichen Nutzung der Kernenergie. So überprüft die IAEA seit 2016 mit strengen Kontrollen die Einhaltung der Auflagen des Atomabkommens mit Iran. Grossi war von 2010 bis 2013 Kabinettschef der IAEA unter Amano und zuletzt Botschafter Argentiniens in Österreich sowie bei den UN in Wien. Der 58-Jährige gilt als sehr ambitioniert. Schon länger wurde ihm nachgesagt, dass er den Chefposten bei der IAEA anstrebe.