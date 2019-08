8. August 2019, 18:51 Uhr Arzneimittelreport Zu wenige Kinder geimpft

Die Impflücken bei Kindern in Deutschland könnten größer sein als allgemein bekannt. Die Barmer Ersatzkasse stellte am Donnerstag in Berlin eigene Erhebungen vor, wonach im Jahr 2017 nur 88,8 Prozent der sechsjährigen Kinder ausreichend gegen Masern geimpft waren. Die Barmer präsentierte ihre Zahlen im Rahmen ihres diesjährigen Arzneimittelreports. Sie basieren auf der Auswertung von Versicherten-Daten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt demgegenüber für 2017 an, dass 92,8 Prozent der Kinder vor der Einschulung vollständig gegen Masern geimpft waren. Zum Schutz der gesamten Bevölkerung müssen mindestens 95 Prozent der Kinder und Erwachsenen gegen Masern immunisiert sein. Die Debatte um die Masernimpfung war in diesem Frühjahr anlässlich von Warnungen der Weltgesundheitsorganisation wieder aufgeflammt.