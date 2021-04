Ein in Bayern lebender tschetschenischer Regimekritiker soll im Visier von Auftragsmördern aus seiner Heimatregion gewesen sein. In dem Fall ermittelt der Generalbundesanwalt, der Beschuldigte sitzt bereits seit Jahresanfang in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Auftrag für den Mord "aus dem Umfeld des Regimes der Tschetschenischen Republik", eines teilautonomen Gebiets innerhalb Russlands, kam, wie die Karlsruher Behörde am Freitag mitteilte.

Nach Recherchen des Senders MDR und der Zeitschrift Spiegel galten die Mordpläne dem Oppositionellen Mochmad Abdurachmanow. Auf dessen Bruder, den Blogger Tumso Abdurachmanow, war im Februar 2020 in Schweden ein Mordanschlag verübt worden, er konnte die Angreifer aber stoppen. Zwei Russen waren deshalb im Januar zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Mochmad Abdurachmanow sollte den Medienberichten zufolge in der Nähe von München erschossen werden.

Die Bundesanwaltschaft teilte mit, sie ermittle gegen einen Mann mit russischer Staatsangehörigkeit. Valid D. sei am 1. Januar in Schwerin festgenommen worden. Er soll bereits den potenziellen Auftragsmörder nach Deutschland geschleust und eine Waffe mit Schalldämpfer besorgt haben. Der zweite Mann hatte dem Medienbericht zufolge den Mordauftrag aber nur zum Schein angenommen und sich dann den deutschen Behörden gestellt.