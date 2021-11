Bei einem angeblichen Bombenangriff marokkanischer Truppen in der Westsahara sollen algerischen Angaben zufolge drei algerische Staatsbürger getötet worden sein. Die Opfer waren unterwegs zwischen Algerien und Mauretanien, um Waren zu transportieren, wie die algerische Präsidentschaft am Mittwoch mitteilte. Der Angriff in der benachbarten Westsahara soll sich am Montag ereignet haben. Marokko äußerte sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen. Algerien dagegen sprach von "Staatsterrorismus". Algerien unterstützt die Unabhängigkeitsbewegung Polisario, Marokko dagegen erhebt Anspruch auf die dünn besiedelte Westsahara und will ihr lediglich Autonomie zugestehen.