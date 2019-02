26. Februar 2019, 18:46 Uhr US-Anklage R. Kelly auf Kaution frei

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Medienberichten zufolge hatte Kelly zuvor das nötige Geld für die geforderte Kaution hinterlegt. Die Staatsanwaltschaft in Chicago wirft dem heute 52-Jährigen vor, zwischen 1998 und 2010 vier Frauen missbraucht zu haben. Drei der Opfer waren zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs jünger als 17 Jahre. Ein in Neu-Ulm geplantes Konzert Kellys wurde am Dienstag abgesagt, für einen zweiten Auftritt in Hamburg wurde der Vorverkauf gestoppt.