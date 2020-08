Bei einem Brand in einem Hochhaus in Tschechien sind mindestens elf Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Das sagte ein Feuerwehrsprecher nach Angaben der Agentur CTK am Samstag. Zehn Bewohner und drei Einsatzkräfte seien verletzt worden. Das Feuer war der Polizei zufolge am späten Nachmittag in einer Wohnung im 11. Stock des 13-stöckigen Plattenbaus in der Stadt Bohumin (Oderberg) an der Grenze zu Polen ausgebrochen. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt worden sei. "Wahrscheinlich handelte es sich um einen Nachbarschaftsstreit, der seit Langem andauerte", sagte Innenminister Jan Hamacek. Eine Person sei vorläufig festgenommen worden.