Die britische Musikerin Tahliah Debrett Barnett, die unter ihrem Pseudonym FKA twigs bekannt ist, hat ihren Ex-Freund, den Schauspieler Shia LaBeouf, wegen physischem und emotionalem Missbrauch verklagt. Die bei einem Gericht in Los Angeles eingereichte Klage der 32-Jährigen beschuldige den 34-jährigen LaBeouf des "unerbittlichen Missbrauchs", darunter sexueller Übergriffe, Tätlichkeiten und der Ausübung von emotionaler Qual, berichteten US-Medien. "Ich will auf die Taktiken aufmerksam machen, die Menschen, die andere Menschen missbrauchen, nutzen, um einen zu kontrollieren und einem die eigene Handlungskraft zu nehmen", sagte FKA twigs der New York Times. Viele der Anschuldigungen seien falsch, verteidigte sich LaBeouf gegenüber der Zeitung - sagte aber auch: "Ich habe keine Entschuldigungen für meine Alkoholabhängigkeit oder meine Aggression, nur Rationalisierungen. Ich missbrauche mich selbst und jeden um mich herum seit Jahren."