31. Juli 2019, 18:53 Uhr Osaka Maskottchen gestorben

Ein Mann, der als Maskottchen in einem japanischen Freizeitpark gearbeitet hat, ist gestorben, weil er sich bei großer Hitze offenbar überanstrengt hat. Wie die Zeitung Japan Times berichtet, habe der 28-Jährige einen Hitzschlag erlitten, nachdem er während einer Probe 20 Minuten lang in dem Kostüm getanzt habe. Auch ein herbeigerufener Notarzt konnte den Mann nicht retten. Der Park sagte daraufhin für den restlichen Sommer alle Shows ab, bei denen Menschen in Kostümen auftreten müssen. In Japan herrscht derzeit sehr heißes Wetter mit Temperaturen weit über 30 Grad. Nach Angaben der japanischen Regierung sind in der vergangenen Woche landesweit elf Menschen an den Folgen der Hitze gestorben; mehr als 5000 weitere Personen mussten in Krankenhäusern behandelt werden.