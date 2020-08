Justin Bieber, 26, kanadischer Popsänger, hat Badefotos gepostet, die gar keine Badefotos sind. Auf den Instagram-Schnappschüssen ist zu sehen, wie er und seine Frau Hailey, 23, US-Model, sich in Badeshorts und Bikini im Wasser aalen, während ein Mann mit Baseball-Cap ihnen von einem Steg aus die Hand reicht. "Das war ein ganz besonderer Moment in meinem Leben", schreibt Bieber dazu: "der Moment, in dem meine Frau und ich uns gemeinsam haben taufen lassen."

Detailansicht öffnen (Foto: Willy Sanjuan/AP)

Alyssa Milano, 47, US-Schauspielerin, hat vier Tests für ihre Covid-19-Diagnose gebraucht. Auf Instagram schrieb sie, sie habe im März alle typischen Symptome gehabt: "Ich fühlte mich, als säße ein Elefant auf meiner Brust." Doch zwei Tests auf das Coronavirus seien negativ ausgefallen, ebenso wie ein Antikörpertest. Erst jetzt, vier Monate später, in denen sie unter Schwindel, Magenschmerzen, Kurzatmigkeit und Vergesslichkeit gelitten habe, habe ein weiterer Antikörpertest angeschlagen. "Die Krankheit ist kein Spaß", schloss sie ihr Bulletin, "also wascht euch die Hände, tragt Masken und haltet Abstand!" Foto: AP

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Hase/dpa)

Peter Weck, 89, österreichischer Schauspieler, rückt sich selbst gerade. "Ich hab' mal gesehen in einem Film, dass ich so grässlich gehe", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Da hab ich dann versucht eine Zeit lang, mich in einem Fitnessstudio ein wenig in Form zu bringen." Erste Erfolge habe er bereits verbuchen können, "aber ich werde kein Fanatiker mehr werden".

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jason Momoa, 41, US-Schauspieler, hat seiner Frau, der US-Schauspielerin Lisa Bonet, 52, ein altes Auto geschenkt. Auf Instagram teilte er ein Video, in dem die Restaurierung eines schwarzen Ford Mustang aus dem Jahr 1965 in einer Werkstatt dokumentiert ist. Ein solches Modell war Bonets erstes Auto, das sie sich im Alter von 17 Jahren gekauft hatte. Ihre Reaktion ist ebenfalls festgehalten: "Heiliger Bimbam, wie wunderschön. Makellos und nicht allzu auffällig!"

Detailansicht öffnen (Foto: Armando Gallo; via www.imago-images.de/imago images)

Brian Austin Green, 47, US-Schauspieler, äfft seine Ex-Frau Megan Fox, 34, nach. Auf Instagram teilte er Fotos seiner vier Söhne und schrieb dazu: "Schmerzhaft schöne Jungs ... Mein Herz gehört euch!" Wenige Tage zuvor hatte die US-Schauspielerin ein Foto von ihrem neuen Freund, dem Rapper Machine Gun Kelly, 30, hochgeladen und mit eben diesen Worten kommentiert, mit dem kleinen Unterschied, dass der "Boy" bei ihr im Singular stand.