Der berühmte Schweizer Kinderarzt und Buchautor Remo H. Largo ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er am Mittwoch im Alter von 76 Jahren. Largo gilt als einer der wichtigsten Erziehungsexperten im deutschsprachigen Raum. Über Jahrzehnte leitete er die Abteilung für Wachstum und Entwicklung am Kinderspital in Zürich und verfasste unter anderem den Ratgeber "Babyjahre", der bis heute als Klassiker der Erziehungsliteratur gilt.