12. August 2018, 18:42 Uhr Jugendfreizeit in Nîmes Kinder sind gerettet

Ein Zeltlager in Südfrankreich säuft ab, mehr als 100 deutsche Kinder und Jugendliche müssen den Urlaub abbrechen.

Nach dramatischen Stunden in einem überschwemmten Zeltlager in Südfrankreich sind die mehr als 100 Kinder und Jugendlichen wieder zurück in Deutschland. Mehrere Reisebusse erreichten nach knapp 18-stündiger Reise am Samstagabend Leverkusen. "Alle konnten ihre Kinder und Lieben in die Arme schließen", teilten die Organisatoren des Zeltlagers, der Verein Jugendförderung St. Antonius, bei Facebook mit. Die französische Justiz leitete unterdessen Ermittlungen gegen zwei deutsche Verantwortliche des Ferienlagers ein.

Die Suche nach einem vermissten Betreuer des Lagers ging weiter. Es gebe noch keine Neuigkeiten, hieß es am Sonntagvormittag von der französischen Gendarmerie. Der 66-Jährige war nach Angaben des Veranstalters zuletzt gesehen worden, als das Wasser am Donnerstagabend nach heftigen Regenfällen über den Zeltplatz in Saint-Julien-de-Peyrolas nordwestlich von Orange schwemmte.

Zwei Verantwortliche des Leverkusener Vereins waren nach dem Drama in Polizeigewahrsam befragt worden. Dieser endete am Samstag, und die Justiz eröffnete Ermittlungsverfahren gegen die beiden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Nîmes berichtete. Laut Staatsanwalt Eric Maurel wussten die Deutschen demnach, dass das Gelände des Ferienlagers sich auf einem hochwassergefährdeten Gebiet befand. Der örtliche Bürgermeister soll mehrfach vor dieser Gefahr gewarnt haben.

Das Verfahren läuft auf den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, erschwert durch Gefährdung anderer. Außerdem wird wegen Einrichtung eines Campingplatzes ohne Genehmigung ermittelt. Die Organisatoren des Zeltlagers waren am Wochenende zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nach Angaben von Staatsanwalt Maurel in französischen Medien wurden mehrere Kinder leicht verletzt. Der Bürgermeister von Saint-Julien-de-Peyrolas erzählte nach der Überschwemmung dem Sender BFMTV, dass er der Leverkusener Gruppe noch kurz vor dem Drama gesagt habe, den Wasserstand des Valat d'Aiguèze gut zu überwachen. Dieser Zufluss der Ardèche war dann über die Ufer getreten.