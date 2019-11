Es war bei einer Sportsendung, die auf den Namen "Doppelpass" hört und die am Sonntagmorgen zwischen 11 und 13 Uhr vielen deutschen Männern hilft, die keine Ahnung haben, was sie mit ihrer spielfreien Zeit anfangen sollen. Dann schauen sie sich eine Talkshow an, in der es ausschließlich um Fußball geht. Diesmal ging es auch um die Fähigkeiten des Sportdirektors des FC Bayern München, Hasan Salihamidžić, die immerhin so grenzwertig sind, dass man darüber lange diskutieren kann. Dann klingelte das Telefon, und Uli Hoeneß meldete sich live, um mal klar zu sagen, was für ein Topmann der Brazzo ist und dass derjenige, der gerade in der Sendung was anderes behauptet hatte, "keine Ahnung" hat. Brazzo ist übrigens der Spitzname von Salihamidžić und leitet sich ab vom bosnischen "Braco", was "Brüderchen" heißt.

Der FC Bayern München war immer ein Brüderchen-Club, seitdem Uli Hoeneß dort das Sagen hatte. Lieber aber spricht man dort vom "Stallgeruch". Deswegen arbeitete bis in den November hinein auch das Brüderchen Niko beim FC Bayern, bis der gute Duft gemeinsam geteilter Kabinenausdünstungen im rauen Wind der Resultate verflogen war, und dann zählt im Sport nur noch, ob das Brüderchen Ahnung hat oder nicht.

Das Perfide an der Phrase von der Ahnung ist, dass die Ahnung kein Wissen ist. Die Ahnung wird mit Wörtern gleichgesetzt, die aus der dunklen Ecke des Halbwissens kommen: Sie hat etwas mit Eingebung und Instinkt zu tun. Ahnung hat man oder man hat sie nicht. Überall stößt man auf diese Killer-Phrase, sie betrifft alle, die eine andere Meinung haben, und wer erst mal gesagt bekommen hat, dass er als Mandatsträger der Ahnung im öffentlichen Diskurs ausgeschieden ist, der hat es schwer, wieder als Kenner gesehen zu werden. All sein Wissen wird ihm nicht helfen, nicht in der Klimapolitik, nicht beim Umbau der digitalen Gesellschaft und in der Rentenfrage sowieso nicht. Uli Hoeneß kennt sich aus mit diesem zweischneidigen rhetorischen Schwert: Wer weiß, wer Ahnung hat und wer nicht, der muss im Besitz der Ahnung sein. Und weil der Ahnung nachgesagt wird, Zukünftiges dunkel zu empfinden, kann man sich vorstellen, wie der große Polterer fortan am Tegernsee sitzen und vieles sehr dunkel erahnen wird.