Nach einem tödlichen Sturz eines Radfahrers über einen E-Roller in Gelsenkirchen ermittelt die Polizei. Laut einem Sprecher deutet einiges darauf hin, dass der Scooter am Boden herumgelegen habe, bevor der 59 Jahre alte E-Bike-Fahrer darüber gefahren und zu Fall gekommen sei. Das sei auf einem Geh- und Radweg passiert, wo der Roller "in der Regel nicht hätte liegen dürfen", so der Sprecher. Der Fahrradfahrer war im Krankenhaus an den schweren Sturzverletzungen gestorben. Ob es möglich und zulässig sei, den letzten Roller-Benutzer zu ermitteln, blieb ungewiss. Über unachtsam abgestellte E-Scooter und das Abstellchaos wird immer wieder diskutiert. In manchen Städten ist das Abstellen nur auf Sammelparkplätzen möglich.