7. Februar 2019, 18:44 Uhr Gelsenkirchen Familie im Siegesrausch

Die Polizei hat in Gelsenkirchen eine Familie mit Alkoholproblem aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, hatten sich Vater, Mutter und Sohn am Mittwochabend nach dem Schalker Pokalsieg gegen Düsseldorf nacheinander angetrunken ans Steuer des Familienautos gesetzt. Auf dem Parkplatz an der Arena steuerte zunächst der 49-jährige Vater aus Castrop-Rauxel den Wagen und überließ dann seinem 19-jährigen Sohn das Steuer, bevor dieser an die 48-jährige Mutter übergab. Beobachtet wurden sie von einem Polizisten in Zivil, der auch gesehen hatte, dass die drei vorher gebechert hatten. Er rief seine Kollegen. Atemtests ergaben bei dem Vater 1,42 Promille, bei der Mutter 0,74 Promille und bei dem Sohn 0,42 Promille.