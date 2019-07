2. Juli 2019, 18:55 Uhr Falscher Alarm Vorsicht, Schlange!

Eine Spielzeugschlange hat in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau hatte in Fußgönheim eine Kobra in Angriffshaltung in ihrem Garten entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Um das Tier an der Flucht zu hindern, stülpte sie eine Schüssel über die Schlange und beschwerte sie mit einem Stein. Die herbeigerufene Polizei fand dann allerdings eine Plastikschlange vor.