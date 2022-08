Von dpa

ChicagoWenige Wochen nach der Verurteilung zu 30 Jahren Haft muss sich Ex-Popstar R. Kelly von Montag an erneut in einem Missbrauchsprozess verantworten. Dieser beginnt vor einem Bundesgericht in seiner Heimatstadt Chicago mit der Auswahl der Geschworenenjury. Kelly ist in 13 Punkten angeklagt, unter anderem wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren Fällen, der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen und wegen Behinderung der Justiz. Es geht dabei vor allem um die Neuverhandlung eines Prozesses im Jahr 2008, in dem Kelly freigesprochen wurde. Dem 55-Jährigen droht erneut eine jahrzehntelange Haftstrafe. Es wird damit gerechnet, dass der Prozess rund einen Monat dauert. Kelly sitzt seit Sommer 2019 im Gefängnis.