Der mit Glitzer-Folie überzogene Wagen blende andere Autofahrer, so die Polizei.

Die Polizei hat in der Düsseldorfer Innenstadt bei einer Kontrolle, bei der die sogenannte Autoposer-Szene im Fokus stand, am Sonntag einen mit Goldfolie überzogenen Geländewagen sichergestellt. Die Begründung: Der Wagen "blendete bei entsprechendem Sonnenlicht deutlich" und könne für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich sein. Der 30-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige. Ob die Folie tatsächlich im Widerspruch zur Straßenverkehrsordnung steht, muss nun ein Gutachter prüfen. Bei dem in Düsseldorf kontrollierten SUV beanstandete die Polizei auch dunkel lasierte Rückleuchten und eine manipulierte Abgasanlage.