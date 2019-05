20. Mai 2019, 18:55 Uhr China-Restaurant Tumult am Buffet

Am Muttertag fiel eine Gruppe über das Buffet eines Restaurants her - und ein Teil prellte obendrauf die Zeche.

Das Buffet eines China-Restaurants im westfälischen Hagen ist am Muttertag nach Angaben des Betreibers von einer Gruppe mit mehr als 150 statt den angekündigten 20 Personen heimgesucht worden. Teilweise hätten die Personen ohne Teller und Besteck direkt am Buffet gegessen und sich selbst mit Getränken an der Bar versorgt, berichtet das Restaurant auf seiner Facebook-Seite. Nur ein Teil der Gesellschaft habe gezahlt - der andere Teil habe die Zeche geprellt, berichtete die Westfalenpost unter Berufung auf den Inhaber.