Eine wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Frau hat sich fast zehn Jahre nach dem Richterspruch am Bundesverfassungsgericht die Chance auf ein neues Verfahren erstritten. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main muss noch einmal zu einer Wiederaufnahme des Strafverfahrens entscheiden, wie die dritte Kammer des Zweiten Senats in Karlsruhe am Freitag erklärte.