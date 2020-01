Mit dem Luxusproblem eines 73-jährigen Geschäftsmannes hat die Polizei in Bremerhaven zu tun gehabt. Der Mann suchte nach Arbeitsschluss sein SUV, das er direkt vor dem Büro abgestellt zu haben glaubte. Doch das hochwertige Fahrzeug schien gestohlen worden zu sein, der Mann rief die Polizei, die sich auf die Suche machte. Zwischenzeitlich rief der Senior zu Hause an - und siehe da: Dort stand sein SUV. Der Geschäftsmann hatte vergessen, dass er am Morgen mit seiner Limousine ins Büro gefahren war.