Die Polizei hat im brandenburgischen Werder (Havel) einen "Weihnachtswichtel" aufgeschreckt. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hatte ein Anwohner Alarm geschlagen, weil er tief in der Nacht zu Heiligabend aus einem geparkten Kastenwagen Geräusche eines Akkuschraubers vernommen habe. Da der Verdacht eines Diebstahlversuchs nahe gelegen habe, sei ein Streifenwagen dorthin geeilt. Die Beamten trafen in dem Fahrzeug einen 27-Jährigen an, der in letzter Minute heimlich Weihnachtsgeschenke für seine Familie bastelte.