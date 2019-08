Ein Mitarbeiter eines Sportwaffen-Herstellers im Sauerland soll über Jahre hinweg 100 halbautomatische Waffen aus der Fabrik gestohlen und in dunkle Kanäle verkauft haben. Der 47-jährige Verdächtige sitze in Untersuchungshaft und habe in vollem Umfang gestanden. Viele der Waffen seien in der Rockerszene benutzt worden, etwa bei einer blutigen Auseinandersetzung zwischen "Freeway Riders" und "Bandidos" in Hagen. Eine Razzia und mehrere Festnahmen habe es bereits gegeben, am Mittwoch folgten weitere Durchsuchungen.