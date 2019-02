8. Februar 2019, 18:48 Uhr München heute Wie zeitgemäß ist der Zirkus? / Tram fährt wieder am Sendlinger Tor

Was für ein Zirkus, dieser Zirkus! Man sieht dort Glitzerkostüme, Konfetti, es ertönt pompöse Musik, muskulöse Männer zwirbeln ihre mächtigen Schnurrbärte, Bären jonglieren mit Kettensägen, Schlangenmenschen verbiegen sich und Elefanten trompeten. Ok, man sieht dort keine jonglierenden Bären, aber dass man es sich theoretisch vorstellen könnte, sagt schon alles, was man über den Zirkus wissen muss.

Andererseits ist der Zirkus auch eine ambivalente Welt, flüchtig und makaber angehaucht. (Erkennt man schon daran, dass der Schriftsteller Franz Kafka ein begeisterter Zirkusgänger war.) Und heute kommen noch weitere andere kritische Gedanken dazu. Mein Kollege René Hofmann hatte die, als er eine der Jubiläumsshows zu "100 Jahre Circus Krone in München" besuchte (lesen Sie den Text hier mit SZ Plus). Ist das alles noch zeitgemäß, mit den übersteigerten Showposen, mit den Frauen in Kostümchen und kurzen Röckchen, den Geschlechterklischees aus vergangenen Tagen?

Und natürlich mit den Tieren. Kann man Tiere halten, nur um ihnen Kunststücke beizubringen? Selbst wenn man sie nur mehr ihn luftgefederten Spezialfahrzeugen herumfährt. "Wahrscheinlich ist das die Kernfrage, an der sich die Zukunft des Zirkus' entscheidet", schreibt der Kollege. Man kann seinen Kopf in ein Löwenmaul halten und wieder herausziehen. Dem Zeitgeist dagegen entkommt man nicht.

Das Wetter: Am Samstag Wolken, wenig Regen. Dann Sonne und bis zu elf Grad! Auch am Sonntag sehr mild und leichter Föhn, vielleicht Regen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Wiedereröffnung des Deutschen Museums steht auf der Kippe Schon jetzt fehlen bei der Sanierung 150 Millionen Euro. Gibt es nicht mehr Geld, wird das Museum nur halb fertig. Zum Artikel

So bekommen Migranten bessere Jobs Das Sozialreferat berät seit zehn Jahren ausländische Fachkräfte bei der Anerkennung ihrer Zeugnisse - mit großem Erfolg. Zum Artikel

Die staatlichen Museen sind kulinarisch eine Baustelle Weil die Gebäude saniert werden, muss zum Beispiel das Hunsinger in der Neuen Pinakothek schließen. Der Chef sucht schon Ausweichplätze in der Stadt. Zum Artikel

Trambahn fährt wieder über das Sendlinger Tor Ab Sonntagnacht gibt es wieder freie Fahrt auf der Sonnenstraße. Demnächst wird dann an der Maximilianstraße am Tramnetz gebaut. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Geisenhausen: Die Kuh ist wieder da Mehr als drei Monate war eine Kuh in Niederbayern auf der Flucht, am Donnerstag hat sie ein pensionierter Polizist in einem Wald nahe Geisenhausen (Kreis Landshut) aufgespürt und mit einem Betäubungsgewehr dingfest gemacht. Ein bisschen gelohnt hat sich die Flucht aber doch: "Büxi" (wie die Kuh aufgrund ihrer ausgeprägten Ausbüx-Fähigkeiten genannt wurde, zumindest, hust, von Journalisten) darf nun auf einen Gnadenhof. Zum Artikel

