17. September 2018, 19:03 Uhr München heute Härtere Strafen für Wiesn-Grapscher / Protest der Taxler / Mehr Züge zum Oktoberfest

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Katharina Henning

Noch fünf Mal schlafen - dann dreht die Stadt wieder durch. Und jetzt, ein paar Tage bevor die Bierkrüge und Hendl wieder angeschleppt, die Brezn und Glupperl angepriesen werden, bevor drinnen im Festzelt die Kapelle aufspielt und Wiesn-Freunde in Heerscharen die Theresienwiese überschwemmen, da wünscht man sich doch, dass man dann unbeschwert feiern kann.

Im öffentlichen Nahverkehr werden während der Wiesn etwa drei Millionen zusätzliche Fahrgäste erwartet. Damit das Gedränge einigermaßen geordnet abläuft, setzt die Bahn in dieser Zeit alles ein, was rollen kann. Allein an der Hackerbrücke werden in den kommenden Wochen drei Mal so viele Menschen ein- und aussteigen wie an normalen Tagen - deshalb sorgt dort auch wieder der fast schon legendäre Polizeiwagen für gute Stimmung.

Egal, ob Sie zu jenen Wiesn-liebenden Münchnern gehören, die das erste Prosit der Gemütlichkeit kaum erwarten können, oder zu diesem Anlass lieber aus der Stadt flüchten: Halten Sie durch!

Das Wetter: Die Sonne scheint bei Temperaturen um die 28 Grad.

Der Tag in München

Falsche Polizisten rauben Uhrenhändler aus

Mit Blaulicht, Pistole und Handschellen sollen sie den Mann aus Mailand in Oberschleißheim um vier wertvolle Uhren gebracht haben. Zum Artikel

Bewährungsstrafe für Wiesn-Grapscher

Der Mann hatte einer Frau von hinten in den Schritt gefasst. Die Staatsanwaltschaft warnt, dass auch dieses Jahr Sexualdelikte auf dem Oktoberfest konsequent verfolgt würden. Zum Artikel

App verspricht günstigere Taxifahrt vom Flughafen in die Stadt

Mytaxi und die Lufthansa starten diesen Service im Testversuch. Unterdessen protestieren Münchens Taxler gegen ihre Verdrängung durch Fahrdienstvermittler wie Uber. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Öffentliche Führung: Bildschön | 18.09. Lenbachhaus Romantische Erfahrungswelten: Der gesellschaftliche Wandel manifestierte sich im 19. Jahrhundert neben der Literatur und der Musik nicht zuletzt auch an den Leinwänden. Spannende Einblicke und neue Perspektiven auf diese Zeit findet man aktuell im Lenbachhaus.

Leave no trace I 18.09. Kino Münchener Freiheit Ein Vater lebt mit seiner Tochter Tom abgeschieden im Wald, da er durch traumatische Kriegerlebnisse nicht mehr in der normalen Zivilisation leben kann. Doch als Tom langsam die Pubertät erreicht, gerät der Alltag ins Wanken.

Grotto Terrazza zeigt Altin Gün, Holy Motors, Teer & Federn | 18.09. Milla Live Club Altin Gün, die indonesich-niederländisch-türkische Band hat sich mit ihrem unverwechelbarem Psych Rock weltweit einen Namen gemacht. Zusammen mit Holy Motors und Teer und Federn sorgen sie für den schönsten Dienstag seit Langem!

Währenddessen in...

Schwaben: Mädchen mit vermeintlich aufgeschlitzten Wangen im Auto

Ein 52-jähriger Autofahrer erschreckt, als er ein leblos wirkendes Mädchen und eines mit Verletzungen im Gesicht in einem Kastenwagen sah. Die Polizei konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg