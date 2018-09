16. September 2018, 18:27 Uhr München heute #Ausspekuliert-Demo / Radspur für Schwanthalerstraße / SZ-Nacht der Autoren

Mehre Tausend Menschen haben am Samstag in München gegen Wohnungsnot, Luxussanierungen und Immobilienspekulationen demonstriert.

Von Katharina Henning

Bestes Demowetter war das am Samstag, trocken, nicht zu heiß. Über 10 000 Münchner, die unter dem Motto #ausspekuliert auf die Straße gegangen sind. Weil der Wohnraum knapp ist und teuer. Viele Menschen können es sich nicht mehr leisten hier zu leben und wohnen unter belastenden Umständen: "Paare, die sich nicht mehr lieben, bleiben in einer Wohnung, vierköpfige Familien leben in zwei Zimmern", schreibt Anna Hoben.

#Ausspekuliert hat vor allem der Politik deutlich gemacht, dass es so nicht weitergeht. Meine Kollegin Elisa Britzelmeier war beim großen Marsch der Mieter dabei und hat den Tag zusammengefasst. Außerdem können Sie die Plakate, Menschen und Bilder vom Wochenende in dieser Galerie nachträglich ansehen.

Aber was bringt eine Demo gegen Mieten überhaupt und wie soll es weitergehen? Martin Moser hat mit zwei Organisatoren von #ausspekuliert über ihre Hoffnungen gesprochen.

Der Tag in München

Handy-Verbot fällt: Schüler und Lehrer erarbeiten neues Regelwerk

Handys prägen den Alltag von Kindern und Jugendlichen, doch in den Schulen sind sie verboten. Am Michaeli-Gymnasium in München wird das künftig anders sein. Zum Artikel

Schwanthalerstraße soll Radspuren erhalten

Für die Autofahrer wird es weniger Platz geben. Die Verkehrsplaner stellt das Konzept indes vor große Herausforderungen. Ob die geplanten Streifen dauerhaft bleiben, ist noch ungewiss. Zum Artikel

Arnulfsteg schiebt sich 44 Meter über die Gleise

Die erste Etappe ist geschafft. Mit einer Geschwindigkeit von acht Metern pro Stunde schiebt sich ein Stück der Fuß- und Radwegbrücke über die Bahngleise. Zum Artikel

Das Ringen um Worte und Wahrheit

In der Nacht der Autoren berichten Journalisten der Süddeutschen Zeitung über ihre Arbeit, die manchmal schwieriger geworden ist - und die auch schon mal mehr an einen Krimi erinnert. Zum Artikel

Augsburg: Wenn Hunde baden gehen

Eigentlich haben die Freibäder in Augsburg bereits geschlossen. Doch bevor das Wasser abgelassen wird, dürfen noch einmal die Vierbeiner in den Pool springen. Zum Artikel

