5. November 2018, 22:12 Uhr Unterschleißheim Grüne fordern Senkung der Krippengebühren

Die Gebühren für die Unterschleißheimer Kinderkrippen sollen nach dem Willen der Grünen reduziert werden. Derzeit schlagen die Krippengebühren mit nahezu der dreifachen Höhe der Gebühren für Kindergärten und Horte zu Buche. Die Grünen wollen den Satz nun auf den doppelten Betrag drücken.

Wie die Stadträtinnen Brigitte Huber und Lissy Meyer in einem Antrag ausführen, sei eine Beschlussfassung zu den Gebühren überfällig. Der Stadtrat habe eine Verlängerung der Gebühren 2016 ausdrücklich bis 2018 befristet und dann eine Überarbeitung angekündigt. "Eine Neufestlegung fand trotz des Beschlusses nicht statt", rügen die Grünen. Die Bemessung der Krippengebühren sei aber "unverhältnismäßig hoch". Im Personalschlüssel ist bei Krippen in etwa der doppelte Wert wie bei Kindergärten vorgeschrieben, folglich könne sich auch die Gebühr an dieser Relation orientieren, argumentieren sie.

Keinesfalls dürfe man sich darauf zurückziehen, dass in Bundes- und Landespolitik gerade ein Erlass aller Elterngebühren für Kindertagesstätten debattiert werde. Eine tatsächliche Umsetzung könne dauern, sodass auf jeden Fall die Gebührenerleichterung in Unterschleißheim zügig umgesetzt werden soll.