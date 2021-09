Die Alzheimer-Gesellschaft Landkreis München bietet in Zusammenarbeit mit der Pflegekasse bei der Barmer-Kasse in Ottobrunn Schulungen für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz an. In der Geschäftsstelle der Alzheimer-Gesellschaft in der Hauptstraße 42 in Unterhaching werden bei acht Terminen jeweils donnerstags 30. September, 7. Oktober, 14. Oktober, 21. Oktober, 28. Oktober, 4. November, 11. November und 18. November jeweils von 18 bis 20 Uhr hilfreiche, nützliche Informationen weitergegeben. Die Teilnahme ist für Versicherte aller Kassen kostenfrei. Anmeldungen nimmt Ramona Eidner-Bobrowski unter Telefon 089/66 05 92 22 oder 0160/94 97 31 92 und ramona.eidner-bobrowski@aglm.de entgegen.